Среда, 29 мая, 2024

ОНФ призвал отремонтировать дорогу и обустроить переправу в Старожилове

Автор: 7info

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Скриншот видео

В районном центре Рязанской области, поселке городского типа Старожилово, три улицы на окраине — Брусня, Ивановская и Ленпоселок — не имеют устойчивой связи с центром населенного пункта. Об этом сообщили представители Народного фронта.

Ужасная дорога и разрушенная паводком переправа через реку Истья отрезали старожиловцев от цивилизации.

К ним не может проехать скорая помощь, люди вынуждены ходить пешком на работу. По словам пенсионеров, молодежь просто уезжает.

Устав сбрасываться на оплату трактора, нагребающего щебенку на плотину, местные жители обратились к президенту России.

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