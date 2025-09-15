Он украл все сбережения, а потом просил прощения: Пугачёва откровенно рассказала о предательстве 

В откровенном интервью Алла Пугачёва рассказала о предательстве, которое ей пришлось пережить во втором браке с режиссером Александром Стефановичем. По словам певицы, она вышла замуж за него исключительно ради того, чтобы помочь ему получить московскую прописку, пишет Super.ru.

Развод и раздел имущества

Брак продлился ровно три года — именно столько, сколько требовалось для оформления столичной регистрации. После этого пара разошлась. По словам Пугачёвой, перед разводом Стефанович обналичил все семейные сбережения, которые в основном зарабатывала сама певица.

После этого бывший муж стал претендовать на раздел имущества в их общей квартире. Единственное, что он не смог забрать, — это квартира, которая досталась артистке в наследство от родителей.

«Я простила»

Спустя годы Пугачёва встретила бывшего мужа. «Он такой: «Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь», — процитировала его слова певица. Это произошло незадолго до его смерти, поэтому прощение он успел попросить.

Алла Борисовна отметила, что не держит зла на своих обидчиков, но до сих пор не может понять, почему люди отвечают неблагодарностью на доверие.

Читайте также: Тайные намёки и разговоры о смерти: что сказала в последнем интервью Алла Пугачёва