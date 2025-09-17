«Он еле идет»: в Волгограде нового ученика избили толпой возле школы

В школе № 87 в Волгограде подростки дважды жестоко избили нового ученика, пришедшего в десятый класс, пишет V1.RU.

Как рассказала мама пострадавшего, он проучился в новом учебном заведении всего несколько дней. По ее словам, он «зацепился» с кем-то на перемене. В итоге подростка подкараулили на улице восемь человек и избили.

На днях ситуация повторилась. На этот раз нападавших было меньше, все произошло прямо в школе.

«В понедельник мне позвонила дочь со словами: «Мам, ты чего сидишь? Он еле идет», — заявила его мать.

После травмпункта ее сына отправили в больницу № 25 с сотрясением мозга. В школе пока не комментировали случившееся.