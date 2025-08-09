«Он должен что-то знать»: экс-участница «Дома-2» высказалась о смерти Полины Малининой

В Нижнем Новгороде обнаружено тело 24-летней Полины Малининой, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2». Её друзья, обеспокоенные тем, что девушка три дня не выходила на связь, нашли её мёртвой в собственной квартире. Точная причина смерти пока не установлена.

Загадочный мужчина и сомнительная репутация

Следствие выяснило, что незадолго до гибели Полина поднялась в свою квартиру с неизвестным темноволосым мужчиной. На следующий день он покинул жильё один, подозрительно оглядываясь по сторонам.

Издание «СтарХит» связалось с бывшей коллегой Полины по проекту Яной Захаровой, которая вспомнила об их общении. По её словам, Полина казалась «милой и симпатичной девочкой», но близкими подругами они не стали. Яна даже выгнала Полину из шоу, когда та нарушила данное ей обещание.

Захарова призналась, что мало общалась с Малининой после проекта. Она узнала о её гибели из интернета и связалась с другой экс-участницей, Кристиной Бухынбалтэ, чтобы организовать помощь родителям Полины. Однако выйти на связь с ними пока не удалось.

Несмотря на нежелание плохо отзываться о погибшей, Яна отметила, что «сомнительная репутация» девушки не могла появиться на пустом месте. Она также выразила уверенность, что мужчина, который покинул квартиру Полины, «точно должен что-то знать».

Путь на проекте и после него

Полина Малинина пришла на «Дом-2» в 2021 году. Вначале она выразила симпатию к Александру Гобозову, но вскоре попыталась построить отношения с Давидом Дангой. Спустя несколько месяцев их пара распалась.

После ухода с телестройки Полина занялась модельным бизнесом, сотрудничая с агентством. Она приглашала молодых девушек на съёмки, но это была мошенническая схема. Клиенткам предлагали взять кредит на обучение, после чего они оставались и без денег, и без обещанных услуг. Основательницу агентства арестовали, а Полина Малинина, чудом избежав наказания, скрылась в родном Нижнем Новгороде, где её и нашли мёртвой.