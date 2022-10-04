ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области приглашает на службу

В Рязани осуществляется набор граждан для прохождения службы в Отряде мобильном особого назначения.

Требования: граждане Российской Федерации, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, имеющие образование не ниже среднего, с отсутствием судимостей, годные по состоянию здоровья (категория здоровья «А»).

Сотрудникам предоставляются все социальные гарантии и бесплатное медицинское обслуживание. Льготный стаж службы: один год за полтора (возможен выход на пенсию через 12,6 лет службы). Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней без учёта дороги.

По вопросам поступления на службу обращаться по телефону: 8 (4912) 921861.