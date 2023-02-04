Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с Анастасией Петровой, которая 26 декабря 2022 года убила троих своих детей. Об этом сообщает E1.RU.

По словам Мерзляковой, она не заметила, чтобы женщина винила себя за то, что совершила. Во время разговора с ней Анастасия не каялась, спокойно отвечала на вопросы.

— Она меня не приняла за того человека, перед которым должна каяться, не каялась она, — цитируют журналисты омбудсмена.

К условиям содержания в СИЗО у арестованной претензий нет. Руководство заведения также не высказывает замечаний: Петрова ведёт себя тихо и спокойно.

Жительница Екатеринбурга убила 5-месячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет 26 декабря. Она написала записку, в которой сообщила, что в сыновей вселились бесы. Убийство детей женщина назвала их спасением.

О причинах, которые могли побудить дочь совершить убийство, рассказал отец Анастасии.