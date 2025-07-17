Омбудсмен предложила наказывать блогеров, пропагандирующих богохульный тренд

Новый интернет-челлендж, в котором подростки залезают на дорожные знаки и принимают позу, напоминающую распятие Христа, может квалифицироваться как оскорбление чувств верующих. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» выразила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По её словам, с несовершеннолетними, которые участвуют в таких роликах, следует проводить разъяснительные беседы. Взрослые, подстрекающие подростков к подобному поведению — особенно блогеры, зарабатывающие на подобном контенте, — должны нести ответственность.

«С детьми нужно разговаривать, объяснять, что такие видео могут задевать и оскорблять многих людей. Часто одного такого разговора бывает достаточно, потому что ребёнок не хочет огорчать близких или позорить свою семью. Важно также организовать досуг подростков — если у них есть хобби или кружки, то на такие вещи просто не остаётся времени. А вот провокаторов, которые подбивают детей на подобное, надо наказывать. В частности, блогеров — по всей строгости закона. Они ведь лидеры мнений и зарабатывают деньги на своей аудитории», — подчеркнула Волынец.

Она добавила, что если блогер нарушил закон, он должен заплатить крупный штраф. При повторных нарушениях наказание должно ужесточаться.

Челлендж пришёл из США. Впервые подобную позу продемонстрировал американский рэпер Канье Уэст на одном из своих концертов. Вдохновлённая этим российская молодёжь стала повторять увиденное, используя дорожные знаки. Их светоотражающая поверхность напоминает «небесный свет», что и делает кадры более символичными.