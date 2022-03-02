Омбудсмен Москвы высказалась о ситуации с задержанием детей у посольства Украины

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с задержанием детей у посольства Украины, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел во вторник, 1 марта. По предварительной версии, родители и пятеро детей пришли к зданию дипломатической миссии, чтобы положить цветы. При этом с собой у них были плакаты «Нет войне». В итоге полиция задержала семью.

«В отношении родителей были составлены протоколы», – отметила Ярославская.

По ее словам, стражи порядка не допускали нарушений в отношении детей. Также она указала, что никто не должен вовлекать их в противоправные действия.