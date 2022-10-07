Пятница, 7 октября, 2022
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Омбудсмен Епихина прокомментировала видео «о жизни в Сельцах без показухи»

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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина прокомментировала появившееся в социальных сетях видео «о жизни в Сельцах без показухи».

По словам Епихиной, на записи показана пустая комната, в которой находятся мобилизованные, ждущие расселения по кубрикам. Её она заметила во время посещения учебного центра накануне.

— В жилом корпусе среди кубриков была одна пустая комната без мебели. Я обратила на неё внимание. Мне пояснили, что ждут в этот кубрик новую мебель. А пока вновь прибывшие мужчины, чтобы не стоять под дождем, ждут здесь распределения по кубрикам. На видео это видно, — написала Епихина.

Омбудсмен ещё раз напомнила, что лично убедилась — условия жизни мобилизованных в Сельцах нормальные. В помещениях тепло, есть шкафы для личных вещей, комната отдыха, где можно пить чай, смотреть телевизор. Отзывы мобилизованных об условиях хорошие.

Епихина призвала граждан не доверять сомнительной информации в непростое время, обращаться к официальным источникам.

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