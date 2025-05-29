Олимпийский чемпион Давид Мусульбес встретился с рязанскими спортсменами

Сегодня, 29 мая, в Рязань в рамках уникального проекта «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» прибыллегендарный спортсмен, борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России Давид Мусульбес.

Встреча прошла в рязанской Академии единоборств.В ней также приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов и воспитанники спортивных школ г. Рязани.

– Друзья, для меня огромная честь находиться с вами. Сегодня я ваш друг, товарищ и собеседник, задавайте мне любые вопросы. Вместе будем обсуждать, мечтать, говорить не только о спорте, а обо всем, что вас волнует, – сказал Давид Мусульбес.

В ходе встречи с юными спортсменами он рассказал об олимпийском движении в стране, подчеркнув важность участия российских спортсменов в Олимпийских играх, о том, как сам пришел в спорт, первых победах, что позволило ему стать Олимпийским чемпионом и о многом другом.

Олимпийский чемпион давал советы юным спортсменам: «Переживают все, когда сдают экзамены, идут к врачу, это нормально! Если вы хотите забыть эти чувства, то надо как можно больше выступать на соревнованиях. Чем чаще вы выступаете на соревнованиях, тем больше возможностей стать чемпионом. Вы приходите на тренировку и каждый раз преодолеваете себя». Ребята с удовольствием задавали интересующие вопросы легендарному спортсмену.

В завершении мероприятия каждый смог получить автограф и сфотографироваться с прославленным спортсменом. «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России» — Всероссийская благотворительная программа, цель которой пропаганда физической культуры и спорта, мотивация детей и молодежи, привлечение к систематическим занятиям спортом, воспитание подрастающего поколения через встречи с прославленными спортсменами.