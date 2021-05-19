Олимпийская чемпионка Елена Ильиных стала главной героиней клипа певицы Sia

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Певица Sia выпустила сингл Music. Являясь открытой бисексуалкой, Siа, тем не менее, разделяет творчество и личную жизнь. Режиссёром клипа на песню Music стал артист балета Сергей Полунин, известный не только татуировкой Путина на своём теле, но и смелыми высказываниями о геях.

«Вишенкой на торте» этой коллаборации стала олимпийская чемпионка Елена Ильиных – супруга Сергея Полунина, исполнившая главную роль в клипе, который в сети уже называют шедевром и волшебством.

Елена грациозно скользит по глади замёрзшего озера. Зрелище впечатляет и завораживает. Съёмки клипа проходили в США в Майами и на Аляске, пишет Собеседник.