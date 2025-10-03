Пятница, 3 октября, 2025
Ольга Васина стала управляющей академии развития интеллекта BOOM Kids

Алексей Самохин

В академии развития интеллекта BOOM Kids новое назначение: управляющей стала Ольга Васина — эксперт с 24-летним опытом работы в системе образования.

За годы профессиональной деятельности Ольга Васина прошла путь от школьного учителя математики и информатики до первого заместителя министра образования Рязанской области. Более восьми лет она занималась вопросами качества образования, подготовки педагогов, содержания образовательных программ.

Ольга Васина — кандидат педагогических наук, автор книг и методических пособий, обладатель почётных наград Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. Её заслуги отмечены тем, что в период её работы регион вошёл в число лидеров по реализации нацпроектов и проведению итоговой аттестации.

Ольга Сергеевна является призёром конкурса «Учитель года России — 2002», а также одним из первых образовательных блогеров в стране (2007–2012 гг.). В своих видео она развивала тему методик обучения детей и онлайн-школ, которые только начинали формироваться в тот период.

«Сегодня для меня важнейшая задача — объединить инновационные методики развития интеллекта с современными образовательными технологиями, чтобы обучение детей было эффективным, интересным, а их знания и навыки были по-настоящему востребованными в будущем», — подчеркнула Ольга Васина.

Новая группа волонтёров отправилась из Рязани в военный госпиталь Курска

Рязанские добровольцы традиционно везут с собой в Курск гуманитарный груз: медикаменты, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты питания.

В октябрьской афише рязанского «Марко Молла» «Баланс и любовь», ритм с LAVA BAND и выставка пушистиков

Октябрьская афиша «Марко Молл» — это много интересных, актуальных и долгожданных  событий, которые любой хмурый осенний день сделают ярким и нескучным.

Водитель «Лады Приоры» в Рязани арестован на 7 суток за тонировку

Водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Рязанская НПК оснастила Касимовский нефтегазовый колледж современным оборудованием 

Новое оборудование позволит студентам отрабатывать ключевые практические навыки.

Официальная Рязанская лига объявила дату проведения полуфинала КВН

Игра состоится уже на следующей неделе.

Мэрия объяснила, почему у рязанцев из крана течёт ржавая горячая вода

На вопрос пользовательницы соцсети в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили сотрудники администрации Рязани. 

Водитель грузовика погиб в ДТП в Шацком районе

По предварительной информации, 45-летний житель Рязанского района, находившийся за рулем автомобиля «ГАЗ», совершил наезд на стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «Донгфенг», которым управлял 33-летний водитель.

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.

Рязанский молодёжный хор поздравил страну с 130-летием Сергея Есенина в прямом эфире Первого канала

3 октября отмечается 130-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина

Судьбу дочери пропавшего на СВО бойца решают в Петербурге 

Школьница попала в приют после того, как отказалась возвращаться к своей мачехе, Анжелике.

Даниил Напалков получил мандат депутата Рязанской облдумы

Напалков займёт место Игоря Мурога, который стал сенатором от Рязанской области. 

Новая площадка для выгула собак появилась в парке Гагарина в Рязани

Площадка создана при поддержке проекта партии «Единая Россия» – «Защита животного мира». 

Рязанцам объяснили, как пересчитают плату за отопление 

Жителей города волнует тема оплаты тепла, люди не готовы платить за то, чего нет.

Участник «ГЕРОИ62» рассказал, как опыт спецназа помогает в развитии малой родины

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» активно проходят стажировку, получая ценные рекомендации от своих наставников. Для Романа Кармушина такая работа уже знакома.

Сенатор Игорь Мурог стал наставником для участника программы «ГЕРОИ62»

Сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог стал наставником для Алексея Косинова, который принимает участие во втором потоке программы «ГЕРОИ62».