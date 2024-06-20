Четверг, 20 июня, 2024

Ольга Серябкина станет новой ведущей шоу «УТРО. ТНТ»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

Ольга Серябкина станет ведущей утреннего эфира канала ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

В этом амплуа она присоединится к большой команде Анны Хилькевич и Анатолия Цоя. Интересно, что ранее Хилькевич сама предложила Серябкиной попробовать себя в роли ведущей утренней программы, причем сделала это прямо на шоу.

Свой день рождения, 12 апреля, Ольга провела вместе с «УТРО. ТНТ». Тогда Анна Хилькевич не стала ходить вокруг, да около, и спросила нравится ли гостье студия программы, и не хочет ли Серябкина стать ведущей шоу. Ольга не стала смущаться и тут же ответила согласием.

«Мне предложили вести шоу в мой День Рождения, прямо в эфире «УТРО. ТНТ» (16+). Вы все могли видеть мой ответ без раздумий – естественно, это было «да»! Вообще, люблю ТНТ, команду телеканала и ее философию. Конечно, мне лестно, что меня пригласили стать ведущей шоу. Здорово, когда утро можно начинать правильно и с хорошим настроением. Мне кажется, что у нас сложится все отлично», – говорит Серябкина.

Интересно, что в апреле Анна не знала, что Ольга окажется ее коллегой, но ее слова оказались пророческими.

«Тогда внутри меня что-то щелкнуло. Какой-то внутренний тумблер сигнализировал о том, что это может действительно случиться в будущем. Но, несмотря на предчувствие, я всё равно удивилась, когда узнала о решении продюсеров. Это было неожиданно, потому что изначально на проекте было двое звездных ведущих – я и Толя Цой, и я не знала, что пригласят еще одного. Но изменения концепции в рамках телевизионной передачи не редкость. И логика продюсеров в этом плане мне вполне понятна», – говорит Хилькевич.

Зрители ТНТ знают, что Анна и Ольга познакомились на съемках реалити-шоу «Выжить в Дубае», и там у девушек были сложные отношения, которые вылились в открытый конфликт. Однако, несколько месяцев спустя Анна пригласила Ольгу в шоу «УТРО. ТНТ», где им удалось по-настоящему помириться.

По словам Серябкиной, она не боится входить в уже существующий проект, поскольку знакома с его командой. Кроме того, доверяет создателям шоу. Анна также уверена, что Ольга легко адаптируется к новым обстоятельствам.

«У нас очень дружный коллектив, все ребята дружелюбные и позитивные. Поэтому я уверена, что влиться в такую теплую и душевную команду будет просто. В чем Оля похожа на меня? Сложно сказать, ведь Оля – совсем другой человек, мы с ней абсолютно разные. У нас непохожие темп, энергетика, и оттого мне очень интересно, как это будет смотреться в кадре. Здорово, что все ведущие нашей программы отличаются друг от друга. Я считаю, что так и должно быть», – признается Хилькевич.

Что же касается Ольги, то она с нетерпением готовится приступить к новым обязанностям.

«Мне действительно очень интересно вести «УТРО. ТНТ». Знайте, что я буду это делать с отличным настроением и желанием зарядить энергией каждого, кто будет смотреть нас с 6 до 8 утра. А главное, буду делать это с кайфом! Поэтому я уверена, что у нас все сложится. Я знаю одно: мои внутренняя любовь, тепло и трудолюбие точно сделают свое дело!» – говорит Серябкина.

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