Ольга Голева стала руководителем Центра «Мой бизнес» в Рязани

Новым руководителем Центра «Мой бизнес» в Рязани назначена Ольга Голева. Об этом сообщает телеграм-канал Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В структуре агентства Ольга Николаевна стала заместителем директора.

Голева работала в министерстве культуры Рязанской области, в администрации Рязани. Она имеет серьезный опыт сотрудничества с предпринимательским сообществом, в частности, в сфере туризма.