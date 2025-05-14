Ольга Голева стала руководителем Центра «Мой бизнес» в Рязани

Новым руководителем Центра «Мой бизнес» в Рязани назначена Ольга Голева. Об этом сообщает телеграм-канал Агентства развития бизнеса Рязанской области.
В структуре агентства Ольга Николаевна стала заместителем директора.
Голева работала в министерстве культуры Рязанской области, в администрации Рязани. Она имеет серьезный опыт сотрудничества с предпринимательским сообществом, в частности, в сфере туризма.
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