Ольга Бузова рассказала, как прошла ночь в Сочи во время атаки БПЛА

Певица Ольга Бузова в телеграм-канале поделилась впечатлениями от ночной атаки БПЛА в Сочи, где она выступала с концертом.

«Сегодня ночью мне было очень страшно. Я своими глазами видела атаку БПЛА из номера отеля около 2-х ночи, когда собиралась ложиться спать после концерта», — написала Ольга 3 августа.

По словам Ольги, она услышала громкий звук и вышла на балкон, в этот момент на её глазах над морем произошёл взрыв. После этого в Адлере начался грохот и сирены по всему городу.

Бузова с командой оперативно спустились вниз. За быстрое реагирование артистка поблагодарила службу безопасности отеля, а также силы ПВО.

«Страшно. Особенно когда всё это происходит на твоих глазах», — поделилась впечатлениями певица.