3 июня православные верующие чтят память равноапостольных царя Константина и его матери, царицы Елены. В народе этот день известен как Оленин день или Алена-длинные льны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дата эта не просто так получила такое название — с ней связано множество примет и строгих запретов, несоблюдение которых, по поверьям, может принести в дом неприятности. Подробности о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, а также какие народные приметы подскажут о будущем урожае и погоде, читайте в нашем материале.

История и традиции

Святой Константин родился в непростое время, когда христиан преследовали с особой жестокостью. Однако его жизнь изменилась после чудесного видения креста перед решающей битвой в 312 году. Легенда гласит, что он увидел в небе крест и надпись: «Сим победиши». После этой победы Константин уверовал и в 313 году издал знаменитый Миланский эдикт, даровавший христианам свободу вероисповедания.

Его мать, святая Елена, сыграла не менее важную роль в распространении христианства. Будучи глубоко верующей, она вдохновляла сына на благие дела. В преклонном возрасте Елена отправилась в Иерусалим, где, как считается, обнаружила Животворящий Крест Господень.

В этот день принято ходить в храмы и возносить молитвы об укреплении веры. Но, помимо церковных обычаев, существует ряд народных «нельзя», которые строго соблюдались нашими предками.

Что под строгим запретом 3 июня:

Носить черную одежду. Считалось, что темные тона притягивают ссоры и конфликты в семью.

Считалось, что темные тона притягивают ссоры и конфликты в семью. Убираться в доме. Хозяйки старались не наводить порядок, чтобы не «вымести» из жилища удачу и благополучие.

Хозяйки старались не наводить порядок, чтобы не «вымести» из жилища удачу и благополучие. Молодым девушкам заплетать косы. Эта примета особенно интересна: девицы верили, что если не заплетать волосы, то они станут такими же длинными и светлыми, как лен.

Народные приметы этого дня:

Мухоморы показались — жди белых грибов. Это один из самых верных признаков грибного урожая.

Это один из самых верных признаков грибного урожая. Уголь в печи ярко тлеет — к осадкам. Наши предки внимательно следили за поведением огня.

Наши предки внимательно следили за поведением огня. Радуга на западе — к дождю. Еще один «погодный» указатель.

Еще один «погодный» указатель. Тихая погода — пора сеять лен. Благоприятный день для сельскохозяйственных работ.

Благоприятный день для сельскохозяйственных работ. Кукушка кукует — к хорошей погоде. Чем дольше кукует, тем дольше будет стоять тепло.

Чем дольше кукует, тем дольше будет стоять тепло. Сыроежки появились раньше белых — нечего в лесу делать с корзинкой. Не ждите богатого урожая грибов.

Не ждите богатого урожая грибов. Хорошо цветет рябина — к урожаю льна. Природа подсказывает, каким будет год.

Природа подсказывает, каким будет год. Умеренно тепло и днем, и ночью — к затяжному ненастью. Такой баланс температур предвещает долгие дожди.

Такой баланс температур предвещает долгие дожди. Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной. Погода 3 июня «прогнозировала» осенние месяцы.

Погода 3 июня «прогнозировала» осенние месяцы. Луна будто в кругу — погода будет пасмурной. Ясный лунный круг — признак скорого изменения погоды.

Ясный лунный круг — признак скорого изменения погоды. Над лесом стоит парной туман — грибы активно пойдут в рост. Отличный знак для грибников.

Именины в этот день празднуют: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Помните, что соблюдение этих традиций и вера в приметы — это часть нашей богатой истории и культуры. Возможно, следуя им, вы не только отдадите дань прошлому, но и притянете в свою жизнь немного удачи!