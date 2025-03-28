Олег Шепс рассказал о сильной любви в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В субботу, 29 марта, в 18:30 на ТНТ трое сильнейших экстрасенсов отправятся на новое испытание в рамках проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). Олег Шепс, Ольга Якубович и Ангелина Изосимова приедут в Ижевск, чтобы разобраться в загадочной смерти 23-летнего Рамиля.
Жизнерадостного и энергичного парня нашли повешенным на мосту недалеко от его дома. В то, что это было самоубийство, не могут поверить ни его друзья, ни мать — у Рамиля не было причин, чтобы уйти из жизни. Экстрасенсы попытаются увидеть, что же на самом деле произошло.
В ходе расследования Олег Шепс почувствует, что в жизни Рамиля была очень сильная любовь. Родные подтвердят: парень буквально был одержим своей девушкой. Шепс признается, что сам пережил нечто похожее.
Что экстрасенсы узнают о судьбе Рамиля и чем завершится это расследование — зрители увидят в новом выпуске шоу.