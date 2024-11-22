Олег Шепс пообещал набить изображение Ангелины Изосимовой в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ

В субботу в 18.30 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу “Экстрасенсы. Реванш», в котором продолжится борьба за место во втором сезоне «Битва сильнейших» на ТНТ. В этот раз она будет между сильнейшими участницами проекта: Ангелиной Изосимовой, Мананой Маршуновой и Викторией Комахиной. Но дальше пройти сможет только одна из них, ведь в прошлом выпуске члены жюри не выгнали никого.

Перед членами жюри встанет непростой выбор, ведь все три участницы обладают большой силой. В первом испытании им необходимо найти девушку, у которой набита татуировка с образом одного из тех, кто присутствует в зале. Кто это: Влад, Олег, Илья или, может быть, Марат Башаров? Ответ шокирует всех, кто находится в студии.

А Олег Шепс, выставляя оценки за испытание, намекнет Ангелине Изосимовой, что поиск тату — не ее сильная сторона, и вспомнит, что в одном из прошлых выпусков Ангелина увидела тату у Олега в районе «от колена до пупка». Несмотря на то, что медиум несколько раз сказал, что у него нет никаких татуировок на теле, ведьма была непреклонна.

— Две недели назад я вам русским языком сказал, что у меня нет татуировки, а вы продолжали упёрто настаивать на своем, что она есть. Я вас тогда просто пожалел и не стал выгонять из проекта, у нас же с вами было заключено пари. У меня нет татуировок, первой моей татуировкой будете вы!, — пообещает Олег ведьме.

Выпуск завершится скандалом: несмотря на просьбы членов жюри вновь пройти против правил, ведущий Марат Башаров останется непреклонным. Проект покинут сразу две участницы, одна из которых уйдет из студии в ярости.

Смотрите новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» в субботу 23 ноября в 18.30 на ТНТ