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Фото: администрация Рязани
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Олег Самсонов назначен и. о. заместителя главы администрации Рязани

Алексей Самохин

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Рязани, курирующего вопросы городского хозяйства, стал Олег Самсонов. О назначении утром 21 января сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Артёмов.

По словам Артёмова, именно по этому направлению в администрацию поступает большинство обращений граждан. Рязанцев волнуют вопросы ремонта дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Мэр считает, что направление нужно усиливать, этой работой займётся Самсонов.

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Олег Александрович — уроженец Рязани, закончил РГРТУ. Работал в сфере энергетики — в «Рязаньэнерго» и РГРЭС. В последнее время трудился в Россетях Московской области.

В качестве сильных сторон своего нового заместителя Виталий Артёмов указал не только знание проблем городской инфраструктуры, но и понимание того, как их решить.

До этого сферу городского хозяйства курировал Михаил Ромодин, ставший главой администрации Скопинского района Рязанской области.

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