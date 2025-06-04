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Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Алексей Самохин

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 

— Если судить по заголовкам СМИ, то ни в одной стране мира, помимо самой Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как в Великобритании, — пишет политик. 

Царёв приводит некоторые заголовки британских средств массовой информации: «Эпический провал: Россию шатает от неожиданной атаки Украины», «Триумф украинских дронов — удар по России, напугавшей и врагов, и друзей». 

The Telegraph и вовсе считает, что уровень проведенной операции говорит о том, что Украина не нуждается в помощи Трампа, а сама атака стала ударом и по американскому президенту, который убеждал всех в неизбежности поражения Киева. 

— Западные СМИ, конечно, в целом отнеслись к случившемуся одобрительно, но такой неподдельной радости, как в Британии, кажется, не испытали нигде, — отмечает Царёв. 

Украинские спецслужбы в рамках операции «Паутина» организовали атаку на российские аэродромы, в том числе и в Рязани. Беспилотники к месту взлёта были доставлены в фурах, БПЛА управлялись дистанционно. В Рязани атака была отражена без ущерба авиационной технике.

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