Окский заповедник рассказал о жизни животных во время пожаров

Окский биосферный заповедник рассказал о том, как живут животные во время пожаров. 7info публикует эссе старшего научного сотрудника заповедника, кандидат биологических наук Надежды Панковой.

Даже зная о том, что пожар проходит относительно далеко от поселка, люди волнуются. А как к пожару относятся звери, ведь это их «дом» сейчас горит? Попробуем разобраться.

Пожарные, живущие в палаточном лагере, рассказали о том, что вблизи от кромки пожара встречали лосей. Лоси специально стоят в дыму, чтобы избавляться от кусающих насекомых. В конце лета лосей начинает мучить оленья кровососка, или, как ее еще называют, «лосиная муха». В случае продвижения пожара, лоси быстро убегают от огня, на то у них длинные ноги.

Вслед за лосями по пожару ходит стая волков. Пожар пожаром, а есть что-то надо.

На свежей минеральной полосе (опашке, окружающей пожар), мы видели следы медведя. Следы ушли на едва остывшее пожарище – медведь пошел искать себе обед. Обедом медведя могут стать животные, погибшие на пожаре. Как правило, это небольшие, медленно перемещающиеся зверьки: полевки, мыши, ежи.

Инспекторы заповедника, задействованные на тушении пожара, несколько раз видели на дороге стадо кабанов. Полагаю, кабанов интересовало на пожарище то же, что и медведя.

Удивительно, но уже через неделю на пожарище может появляться свежая трава, а вслед за ней приходят косули. Крупные звери, умеющие быстро бегать, не паникуют, а стараются извлечь из пожара максимум пользы.

Много ли животных гибнет в лесных пожарах? В зависимости от того, когда случился пожар. Хуже всего, если весной и в начале лета, когда в лесу полно детенышей и птицы насиживают гнезда и выводят птенцов. Зайчата, например, при любой опасности затаиваются вместо того, чтобы убегать. Также и маленькие кабанята. Да и маленький лосенок может не поспеть за матерью.

Также разрушительность пожара зависит от того, как он проходит. Медленно расползающийся низовой пожар крупным быстрым зверям почти не страшен. Но стремительно несущийся по кронам деревьев верховой пожар может взять зверей в окружение, и они задохнутся в дыму и сгорят.

Однако несмотря на то, что звери могут даже получить от пожара небольшую временную выгоду, самое неприятное их ждет впереди. Свежее пожарище быстро становится практически непригодно для жизни, и зверям придется искать себе новые местообитания, где они смогут найти себе еду. Покинув заповедник, звери будут встречаться на дорогах и у населенных пунктов. Но, даже если им удастся найти подходящий для жизни лес, то придется вступить в конкурентные отношения с сородичами, не все из которых встретят погорельцев с распростертыми объятиями.

Общеизвестно, что пожары приводят к миграциям животных, а миграция зачастую грозит гибелью. В Сибири, во время лесных пожаров, медведи в поисках подходящих территорий уходят за сотни километров. Не всем из них удается достаточно хорошо отъесться к зиме, чтобы залечь в берлогу.

Пройдет несколько лет, и на месте сгоревшего леса поднимутся молодые березки и сосенки. И тогда начнется раздолье для лосей – они могут бесконечно пастись в таких молодняках, легко дотягиваясь до веточек. Так, страшные пожары 2010 года в итоге положительно повлияли на численность лосей в Окском заповеднике, за счет увеличения их кормовой базы. Но также исследования показывают, что после пожаров снижается численность белок, зайцев и куницы. Из птиц меньше становится глухарей и тетеревов.