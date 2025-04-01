Окский заповедник рассказал, как ведётся учёт птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц, кроме того, с этого дня начинаются активные полевые работы у орнитологов. Окский заповедник рассказал, как работают эти специалисты.

С сегодняшнего дня в Окском заповеднике традиционно начинается весенний учет птиц. Проводится он пятое десятилетие в любую погоду с 1 апреля на специальном наблюдательном пункте – Агеева гора.

Птицы начинают лететь с мест ночевки еще до восхода солнца и активны в первые 4 часа после восхода. Именно в это время наблюдатель находится на своем месте и регистрирует всех птиц, определяемых в зоне видимости. Фиксируются вид птиц, количество, высота пролета, направление движения, пол особей, если есть возможность определить.

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Погодные условия и направление ветра влияют на активность птиц в тот или иной сезон. Ранняя весна текущего года рано активизировала оседлых птиц. В конце января зазвучала звонкая песня большой синицы, брачные крики сов. Чуть позже к ним присоединились голоса других синиц, поползня, пищухи. В лесу стали слышны крики дятлов и громкая барабанная дробь.

Среди перелетных птиц первыми, еще в конце февраля, около своих старых гнезд появились грачи. Теплая зима не только в нашем регионе, но и во многих местах зимовки птиц дала толчок активному движению птиц к местам размножения.

В этом году в конце марта можно наблюдать в небе большие стаи гусей в разное время суток. Из куликов в Рязанской области первыми появляются чибисы. На лугах около водоемов слышен их немного плачущий крик «чьи-вы, чьи вы». Летят утки, небольшими группами остаются на гнездование около рек или лесных озер.

Погода ранней весной неустойчива, ветер переменчив, с теплого меняется на несколько дней на пронизывающий ледяной. С каждой волной тепла прилетают новые виды птиц, уже прилетели скворцы, журавли, хищные птицы, кулики, белый аист, серая цапля и некоторые другие. Воркуют голуби, в небе поет жаворонок, слышны мелодичные песни дроздов, веселый «бой» зяблика, леса и луга наполняются птичьими голосами.

Звонко и весело выводит свои трели зеленушка, слышна скромная незатейливая песня обыкновенной овсянки. Начинают откочевывать в более северные районы зимующие в нашей полосе свиристели, чечетки.

Весна вступает в свои права, прилетевшие пернатые выбирают места для гнездования, гуси и северные утки, отдохнув, продолжат свой путь дальше. С новой волной тепла в апреле вернутся из дальних стран кулики, чайки, крачки, мухоловки, варакушки, соловьи, иволги, славки, камышевки и многие другие птицы.

Людмила Степановна Денис, научный сотрудник. Фото автора