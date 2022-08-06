Окский заповедник рассказал ежиные тайны

Окский заповедник рассказал о жизни ежей.

Белогрудный еж — самый обычный зверь Окского заповедника да и всей Рязанской области. Вряд ли найдется человек, который никогда не видел ежа. Ежи перебегают дорогу в свете фар, шуршат в сумеречной траве, сворачиваются в шар при приближении человека. Иногда в деревнях они посещают компостные кучи и люди специально выкладывают гостинцы, чтобы привлечь на свой приусадебный участок этого борца с огородными вредителями — улитками и слизнями.

Но, в сущности, мы мало знаем об этих колючих созданиях. Чем же занимаются ежи, когда их никто не видит? Узнать это нам поможет молодая ручная ежиха по имени Николь, позволяющая людям следовать за собой на вечерних прогулках и снимать ее на видео.

Итак, еж выходит на прогулку в сумерках. Он голоден и ищет себе какую-нибудь еду. Отлично подходят крупные жуки, слизни и улитки. Еж шевелит носом-хоботком, вынюхивая добычу, и вдруг сует мордочку в сосновую хвою. Жук! С хрустом поедает его и идет дальше, нюхая и пыхтя.

Вдруг еж останавливается перед собачьим пометом. Не будет же он его есть? Еще как будет. Набрасывается с жадностью, и тут же мордочку его окутывает обильная густая слюна, которую он намазывает себе на бока, ловко изгибаясь. Не самое приятное зрелище, но ежу, по-видимому, процесс нравится.

Это поведение называют «набрасывание слюны», или «самообмазывание». Ученые до сих пор спорят по поводу смысла этого ежиного ритуала. Есть несколько гипотез, объясняющих его.

Наиболее реалистичной мне кажется гипотеза камуфляжа. Нанося при помощи слюны на себя различные запахи, еж как бы маскирует себя среди местных запахов. Ежиха Николь в течение прогулки обмазывала себя не только собачьими экскрементами. Периодически она облизывала стебли различных растений и наносила на себя слюну с их запахами. Таким образом к концу прогулки на ее колючей спине была целая палитра из местных запахов.

Ученые установили, что чаще всего «самообмазыванием» занимаются молодые ежи, а среди взрослых — чаще самцы, чем самки.

Существует и противоположная гипотеза: намазываясь, еж создает свой неповторимый запах, выделяющий его среди других ежей.

А еще зоологи предполагают, что таким образом еж защищается от паразитов: блох и клещей. Коротконогий колючий еж, как никто другой, собирает на себя клещей, и ему очень трудно от них избавиться.

Эту способность ежей к сбору клещей используют паразитологи, работающие в очагах клещевого энцефалита. Существует особая единица учета, называемая «еже-час» — число клещей, собранных ежом за час беготни по изучаемой территории.

Трудно извлечь клеща из колючей шкуры, хотя ежи гораздо более гибкие, чем это может показаться сначала. На прогулке Николь неоднократно демонстрировала нам, как она умеет чесать ногой свои колючие бока.

Надежда Леонидовна Панкова, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук