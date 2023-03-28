Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре

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Фото Элины Антонюк, Окский заповедник

Каждую весну к заповедной Пре начинается паломничество местных жителей, пытающихся поймать захватывающее действо вскрытия реки от ледовых оков.

Средняя многолетняя дата вскрытия реки Пры (1953-2020 гг.) – 04.04 с колебаниями от 8 марта до 19 апреля. Разрушение льда происходит в течение 5 дней, и полностью река освобождается от ледяного покрова в среднем к 8 апреля. Зачастую вода из берегов начинает выходить еще до вскрытия реки. Многолетние наблюдения показали, что половодье (соединение пойменных водоемов) начинается с момента, когда уровень воды в Пре переходит отметку 296 см над ординаром.

Максимальный уровень воды на Пре в период весеннего половодья составляет, в среднем, 327 см над ординаром и приходится на 14.04, то есть спустя 10 дней после окончания ледохода. Самый высокий разлив за период наблюдений отмечен в 1970 г. – 599 см над нулем графика. В некоторые годы весеннего разлива на Пре не бывает совсем. В эти годы река выходит из берегов только на самых низких участках, а пойменные водоемы соединяются между собой только в нижнем течении.

В последние десятилетия весенние процессы на реках проходили с опережением многолетних дат в соответствии с более ранними сроками наступления фенологической весны. Также отмечена тенденция снижения уровня половодья и значительного сокращения его продолжительности. В период 2011-2020 гг. максимальный подъем воды составил 295 см, что ниже многолетнего уровня на 32 см.

В этом сезоне существенный подъем уровня воды и подвижка льда отмечены с 25 марта. Река на прямых участках стала освобождаться от льда, на поворотах образовались заторы. Утром 27 марта уровень воды достиг 289 см над ординаром и на многих участках лед тронулся, сдвинув с места заторы.

Элина Владимировна Антонюк, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук

Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре
Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре
Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре
Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре
Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре

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