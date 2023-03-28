Окский заповедник публикует фото ледохода на Пре

Каждую весну к заповедной Пре начинается паломничество местных жителей, пытающихся поймать захватывающее действо вскрытия реки от ледовых оков.

Средняя многолетняя дата вскрытия реки Пры (1953-2020 гг.) – 04.04 с колебаниями от 8 марта до 19 апреля. Разрушение льда происходит в течение 5 дней, и полностью река освобождается от ледяного покрова в среднем к 8 апреля. Зачастую вода из берегов начинает выходить еще до вскрытия реки. Многолетние наблюдения показали, что половодье (соединение пойменных водоемов) начинается с момента, когда уровень воды в Пре переходит отметку 296 см над ординаром.

Максимальный уровень воды на Пре в период весеннего половодья составляет, в среднем, 327 см над ординаром и приходится на 14.04, то есть спустя 10 дней после окончания ледохода. Самый высокий разлив за период наблюдений отмечен в 1970 г. – 599 см над нулем графика. В некоторые годы весеннего разлива на Пре не бывает совсем. В эти годы река выходит из берегов только на самых низких участках, а пойменные водоемы соединяются между собой только в нижнем течении.

В последние десятилетия весенние процессы на реках проходили с опережением многолетних дат в соответствии с более ранними сроками наступления фенологической весны. Также отмечена тенденция снижения уровня половодья и значительного сокращения его продолжительности. В период 2011-2020 гг. максимальный подъем воды составил 295 см, что ниже многолетнего уровня на 32 см.

В этом сезоне существенный подъем уровня воды и подвижка льда отмечены с 25 марта. Река на прямых участках стала освобождаться от льда, на поворотах образовались заторы. Утром 27 марта уровень воды достиг 289 см над ординаром и на многих участках лед тронулся, сдвинув с места заторы.

Элина Владимировна Антонюк, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук