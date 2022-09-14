Окский заповедник приглашает в «Путешествие по сказочным местам Мещеры»

В Визит-центре Окского заповедника открылась выставка «Путешествие по сказочным местам Мещеры»

Выставка фоторабот Михаила Александровича Корнева посвящена 130-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. Она проходит в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

«Путешествие» – совместный проект фотохудожника, члена Русского географического общества Михаила Корнева и Рязанского музея путешественников. Экспозиция представляет около двадцати фотографий, запечатлевших красоту природы нацпарка Мещеры.

Родина Михаила Александровича – мещерский посёлок Тума, окрестности которого увековечены Паустовским в повести «Мещерская сторона» и рассказе «Кордон 273». С детства автору близко удивительное притяжение заповедного леса, и это отразилось в его творчестве.

Экспозиция – очередное художественное переосмысление Михаилом Корневым взгляда на красоту Мещеры. Эксперты отмечают более высокую точность работы фотохудожника, философский подход к воплощению образа, тонкость деталей и подчёркнутую игру света.

По словам гостей выставки, работы Корнева проникнуты истинной любовью автора к родной истории, красоте русской природы. Чувствуется стремление больше знать о замечательных местах рязанщины и о самых отдалённых уголках России.

Неизменный творческий девиз Михаила Корнева заключён в поэтической фразе Сергея Есенина: «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий».