Окский заповедник показал жизнь поймы Пры с осени по весну

Окский заповедник знаменит своими весенними разливами. Кто ездил на лодке весной по затопленным лесам и лугами – никогда этого не забудет. Из воды торчат стволы дубов и осин, и потом, когда полая вода уйдет, то оставит на память о себе на деревьях кольца наилка.

- Реклама -

Талая вода наполняет реку Пру, и поток мчится к устью, подмывая берега. Устремляется по староречьям – древним, заросшим руслам. Водой наполняются все пойменные понижения, промоины, низинные болота. Вода течет через дороги и выходит в лес.

Разбухшая от воды река Пра мчится к устью, и там ее встречает большая река Ока, уже собравшая в себя талые воды нескольких областей. Воды Оки подпирают Пру и разливаются обширным озером.

Весенний разлив, безусловно, заставляет обитателей поймы выйти из «зоны комфорта». У бобров затопило норы, и они спасаются на плавающих бревнах. Копытные покинули пойму или сидят на незалитых возвышенностях, которые издавна здесь называют «горы». Некоторых зверей вода застигла врасплох, и им пришлось плыть до ближайшей суши в ледяной воде.

- Реклама -

Но, несмотря на неудобства, регулярные половодья – благо для речных пойм и залог их процветания. Благодаря паводку почва обогащается питательным наилком и увлажняется. Наполняются водой пойменные водоемы. По разливу рыба заходит в озера и молодые бобры свободно расселяются по пойме, образуя новые поселения. Благодаря регулярным паводкам, хорошо плодоносят пойменные дубравы, собирая осенью со всей округи любителей желудей.

В этом году вода вышла на пойму в середине апреля, и недавно нам пришлось спасать одну из фотоловушек (Seelock Spromise S358), установленных в пойменном лесу. Вода прибывала быстро, и объектив камеры, висящей на дубе на высоте около 1,5 метров, уже захлебнулся. К счастью, камера достойно вынесла это испытание и оказалась сухой изнутри.

Из видео, отснятых этой героической фотоловушкой, мы собрали небольшой ролик о жизни поймы реки Пры с осени по весну: