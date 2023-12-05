Вторник, 5 декабря, 2023
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Окский заповедник показал один день из жизни кабанихи Элеоноры

7info7
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Надежда Панкова, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, рассказала о кабанихе Элеоноре.

Некоторым кабанам, которые хорошо отличаются от других по особенностям окраски или телосложения, мы даем клички. Эту симпатичную самку, с черными ушами, черными ногами и черным кончиком рыла, которая все время появляется возле фотоловушек одна, назвали Элеонора. Кабаниха красивая – пусть и имя у нее будет красивое.

По какой-то причине она осталась этой зимой одна, без семьи. Вообще-то самки кабанов очень социальные, они не любят одиночества и живут стадами. Стадо кабанов — это большая семья, где все самки — родственницы. Управляет стадом самая взрослая, крупная и опытная самка, под ее покровительством младшие самки растят своих мохнорылых детишек. Вместе жить кабанам теплее, безопаснее и веселее. Но в жизни Элеоноры что-то произошло, и она с марта этого года ходит одна. Что именно — мы не знаем. Возможно, с ее семьей что-то случилось. А может быть, Элеонора просто слишком независимая личность и не ужилась в стаде.

Как проходит жизнь кабанихи Элеоноры? Чем она занимается? Теперь, когда лежит снег, можно легко проверить.

В прошлый понедельник я прошла по суточному следу Элеоноры от чесалки, возле которой она сфотографировалась. И вот как выглядел ее день.

Поздним утром Элеонора вылезла из уютного и весьма обширного тростникового гнезда с крышей. Чтобы сделать такое гнездо, ей пришлось собрать много тростника для подстилки и крыши, плюс она сломала несколько больших веток и молодых стволиков, чтобы эту крышу укрепить. Получилось нечто среднее между копной и шалашом. Кабан залезает туда целиком, только рыло может торчать. А может и не торчать.

Так вот, Элеонора покинула свою спальню поздним утром, ей незачем вставать по будильнику, она дама свободная. Ее будильник — желудок. Поэтому сразу же она направилась в болото — завтракать. Там, в холодном торфе, как в холодильнике, ее ждали корневища тростника, осок и еще какая-то подземная растительная снедь. Ковырялась долго и вдумчиво. Потом пошла в смешанный лес и ковырялась уже там, выкапывая побеги вереска и черники. Дошла до елки-чесалки и хорошенько вычесалась.

Так взбодрилась, что сделала пару лихих прыжков, но потом снова стала бродить, периодически засовывая рыло в снег и выкапывая что-то. Такие порои называются точечными — зондируя рылом снег, кабан находит по запаху что-то вкусное и тут же добывает.

Неторопливо снова дошла до своего гнезда и занялась его усовершенствованием. А потом легла спать.

Всего за день прошла 1,5 км, большую часть пути рылась в земле.

Это не слишком типичный кабаний день. Например, секачи в это время года проходят путь раз в 10 длиннее, чтобы пометить как можно больше деревьев и найти как можно больше самок. Да и стада тоже могут заложить изрядный маршрут. Но Элеонора не обременена семьей. И за секачами бегать не собирается, секачи ее сами найдут. Или уже нашли (?).
Увы, на следующий день Элеонора ушла с этого участка и пока больше на фотоловушках не появлялась. Однако, судя по тому, что она держится в этих краях с весны, скоро мы снова ее увидим.

Надежда Леонидовна Панкова, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук
Фотографии с фотоловушки

Некоторым кабанам, которые хорошо отличаются от других по особенностям окраски или телосложения, мы даем клички. Эту симпатичную самку, с черными ушами, черными ногами и черным кончиком рыла, которая все время появляется возле фотоловушек одна, назвали Элеонора. Кабаниха красивая – пусть и имя у нее будет красивое.

По какой-то причине она осталась этой зимой одна, без семьи. Вообще-то самки кабанов очень социальные, они не любят одиночества и живут стадами. Стадо кабанов — это большая семья, где все самки — родственницы. Управляет стадом самая взрослая, крупная и опытная самка, под ее покровительством младшие самки растят своих мохнорылых детишек. Вместе жить кабанам теплее, безопаснее и веселее. Но в жизни Элеоноры что-то произошло, и она с марта этого года ходит одна. Что именно — мы не знаем. Возможно, с ее семьей что-то случилось. А может быть, Элеонора просто слишком независимая личность и не ужилась в стаде.

Как проходит жизнь кабанихи Элеоноры? Чем она занимается? Теперь, когда лежит снег, можно легко проверить. В прошлый понедельник я прошла по суточному следу Элеоноры от чесалки, возле которой она сфотографировалась. И вот как выглядел ее день.

Окский заповедник показал один день из жизни кабанихи Элеоноры

Поздним утром Элеонора вылезла из уютного и весьма обширного тростникового гнезда с крышей. Чтобы сделать такое гнездо, ей пришлось собрать много тростника для подстилки и крыши, плюс она сломала несколько больших веток и молодых стволиков, чтобы эту крышу укрепить. Получилось нечто среднее между копной и шалашом. Кабан залезает туда целиком, только рыло может торчать. А может и не торчать.

Так вот, Элеонора покинула свою спальню поздним утром, ей незачем вставать по будильнику, она дама свободная. Ее будильник — желудок. Поэтому сразу же она направилась в болото — завтракать. Там, в холодном торфе, как в холодильнике, ее ждали корневища тростника, осок и еще какая-то подземная растительная снедь. Ковырялась долго и вдумчиво. Потом пошла в смешанный лес и ковырялась уже там, выкапывая побеги вереска и черники. Дошла до елки-чесалки и хорошенько вычесалась.

Так взбодрилась, что сделала пару лихих прыжков, но потом снова стала бродить, периодически засовывая рыло в снег и выкапывая что-то. Такие порои называются точечными — зондируя рылом снег, кабан находит по запаху что-то вкусное и тут же добывает.

Неторопливо снова дошла до своего гнезда и занялась его усовершенствованием. А потом легла спать.

Всего за день прошла 1,5 км, большую часть пути рылась в земле.

Это не слишком типичный кабаний день. Например, секачи в это время года проходят путь раз в 10 длиннее, чтобы пометить как можно больше деревьев и найти как можно больше самок. Да и стада тоже могут заложить изрядный маршрут. Но Элеонора не обременена семьей. И за секачами бегать не собирается, секачи ее сами найдут. Или уже нашли (?).
Увы, на следующий день Элеонора ушла с этого участка и пока больше на фотоловушках не появлялась. Однако, судя по тому, что она держится в этих краях с весны, скоро мы снова ее увидим.

Окский заповедник показал один день из жизни кабанихи Элеоноры
Окский заповедник показал один день из жизни кабанихи Элеоноры
Окский заповедник показал один день из жизни кабанихи Элеоноры

Фото с фотоловушек Окского биосферного заповедника

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