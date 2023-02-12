Окский заповедник отметил 88-й день рождения

10 февраля Окский государственный заповедник отметил своё 88-летие.

Первоначально с 1935 года он назывался «Окский государственный выхухолевый». Его основной целью было сохранение и увеличение численности русской выхухоли. В среднем течении Оки обитала одна из наиболее крупных группировок этого вида. На территории охранной зоны заповедника разработан и опробован метод углубления пойменных озёр, обмелевших вследствие мелиорации. Благодаря этому даже в самые засушливые годы в них гарантированно сохраняется часть маточного поголовья местной популяции. Силами сотрудников заповедника созданы новые очаги обитания вида на территории заповедника «Брянский лес» и НП «Орловское полесье».

За годы задачи заповедника существенно расширились. Здесь сохраняют природные комплексы, типичные для Мещёрской низменности, изучают естественное течение природных процессов и явлений, проводят фоновый мониторинг среды и экспериментальные работы по оценке воздействия различных форм и степени хозяйственного использования природных комплексов, занимаются экологическим образованием и воспитанием. На базе заповедника работают питомники чистокровно кавказско-беловежских зубров и редких видов журавлей.

Заповедник предлагает посетителям различные экскурсии, на которых можно узнать об истории создания заповедника и направлениях его деятельности; особенностях жизни обитателей мещерских лесов, лугов, рек и болот; полюбоваться на зубров и грациозных журавлей.

Научные сотрудники заповедника проводят специализированные экскурсии. Также для гостей организовывают мастер-классы по живописи и лепке из глины, экологические лагеря и дают возможность волонтёрской деятельности. Всё это позволяет лучше узнать и понять окружающий нас мир дикой природы, такой мудрый и прекрасный, но оказавшийся очень хрупким при соприкосновении с человеком.

В свой день рождения сотрудники Окского заповедника благодарят всех, кто помогал в 2022 году отстоять лес от пожаров, и поздравляют всех, кто причастен к изучению и сохранению прекрасной природы.

По материалам пресс-службы Окского заповедника

Фото Александра Онуфрени Фото Андрея Звозникова