Оксана Самойлова откровенно рассказала о функциях Джигана в семье

Сегодня в 18.30 на ТНТ и на платформе VK Видео выйдет новый выпуск реалити «Большое переселение» (16+), в котором звёздная семья Джигана и Оксаны Самойловой поменялась жизнями с деревенской семьей Морозовых. Обе семьи продолжат вникать в новую для них жизнь и познавать все её трудности.

Морозовы окунутся в повседневные дела обычной звёздной семьи. Вера отправится к косметологу, но не просто, чтобы сделать косметическую процедуру, но и снять 25 интеграций для рекламы, что окажется совсем не просто. Виталию нужно будет выбрать няню для детей, а также устроить романтический ужин жене, как это делает Джиган для Оксаны.

А Джиган и Оксана Самойлова настолько адаптировались к деревенской жизни, что им это даже нравится. Глава семейства освоит трактор и привезет сена, а Оксана, которая взяла на себя все заботы по дому, сделает неожиданное заявление, что ей вообще не нужен мужчина. При этом она расскажет, почему ей пришлось стать самостоятельной.

«Мой родной папа пил, не работал, избивал маму. Мама с двумя детьми, а он просто уходил в запой, и мама оставалась одна, без денег, без образования, вообще без возможности каким-то образом себя содержать. Естественно, это было очень тяжело, очень страшно и грустно. Мама с раннего детства по капельки сажала во мне зернышко самостоятельности. Она с детства меня просила: «Будь самостоятельной, будь независимой». Я могу реально всё: собрать мебель, сделать ремонт, приколотить все гвозди этого мира. Мне мужчина, фактически, не нужен, я могу все сама! А Денис нужен для любви, взаимопонимания, для того, чтобы у детей был папа. Может быть, я просто на жизнь смотрю по-другому. Мне проще сделать самой, чем ходить и выпрашивать сделать это у Дениса», — разоткровенничается Оксана.

Обе семьи ждут и потрясения. Так, у Джигана и Оксаны случится настоящее несчастье, а Морозовы будут шокированы тем, что произойдет в доме Джигана.