На главнуюНовости Рязани 30.06.2023 14:17 Около Театральной площади столкнулись Газель и грузовик Kate ДТП с участием грузовика и Газели произошло днём 30 июня в центре Рязани. RZN_life уточняет, что всё случилось рядом с площадью Театральной. Судя по ролику, Газель получила повреждения. Подробности случившегося уточняются. Новости партнёров Читайте также Экстрасенс Мишина рассказала, какие страны совсем скоро восстановят дружбу с Россией Популярная провидица рассказала, что станет с рублём в ближайшие годы В рязанском Торговом городке отменили субботние мероприятия Нумеролог и прогност Джули По: Фармацевтика – отрасль для роста Сергей Демидов уволился из РГУ имени С. А. Есенина На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем Депутат Гордумы Ахунов получил условный срок за мошенничество Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В рязанской администрации изменился состав комиссий по вопросам земли и застройки Постановление официально опубликовано 28 июня. Ремонт Северной окружной в Рязани завершат раньше срока Работы ведутся с опережением графика. В мэрии объяснили, почему стал возможен набор в десятый класс рязанской школы №75 Родители 22 девятиклассников приняли решение о продолжении обучения их детей в десятом классе этого образовательного учреждения. МегаФон признан лидером в Рязани по скорости мобильного интернета Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в областном центре Рязанщины. Россельхознадзор в Рязанской области обнаружил мёд «из будущего» Продукцию со сроками годности «из будущего» выявили в Рязанской области специалисты Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий». В Рязани стартовали предпроектные работы по строительству моста-дублёра через Оку В строительстве моста регион рассчитывает на поддержку федерального центра. Врач-онколог рассказал об основных факторах риска онкозаболеваний Минздрав Башкирии опубликовал интервью с врачом-онкологом Республиканского клинического онкологического диспансера Замиром Абдуллиным. В Тыве мужчину госпитализировали с подозрением на сибирскую язву В Тыве местного жителя госпитализировали в больницу Кизила с диагнозом «сибирская язва», сообщил телеграм-канал прокуратуры республики. Женщина избила девушку на пляже из-за «развратного купальника» Девушка отдыхала у воды в ультратонком бикини и отказалась прикрыть ягодицы. Российский хоккеист задержан в Польше за шпионаж По информации властей, россиянин играл за клуб первой лиги. Он стал 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Артём Бранов назвал средний возраст троллейбусов в Рязани год назад Самый старый троллейбус на линии был 1985 года. В рязанской школе № 75 открыли набор в десятый класс Эту информацию 7info подтвердило руководство образовательного учреждения.