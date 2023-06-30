Пятница, 30 июня, 2023
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Около Театральной площади столкнулись Газель и грузовик

Kate

ДТП с участием грузовика и Газели произошло днём 30 июня в центре Рязани. RZN_life уточняет, что всё случилось рядом с площадью Театральной.

Судя по ролику, Газель получила повреждения.

Подробности случившегося уточняются.

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