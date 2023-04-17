Около сотни школьников Рязани вступили в «Юнармию»

На плацу Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова торжественно приняли в ряды Всероссийской военно-патриотической общественной организации «Юнармия» учеников школ Рязани.

Около ста юных рязанцев из школ №2, 11, 13, 20, 35, 50, 51, 57, 63, 68, 72 и 74 дали клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

Ребята поклялись преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, быть патриотами и достойными гражданами России, с честью и гордостью нести высокое звание.

После присяги школьникам вручили отличительные значки, юнармейские книжки и напутственные письма.