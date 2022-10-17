Понедельник, 17 октября, 2022
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Около пяти тысяч саженцев сосны высадили рязанские железнодорожники в рамках акции «Сохраним лес»

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Около пяти тысяч саженцев сосны на площади 1,7 га высадили рязанские железнодорожники в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес». Работы проходили на территории Криушинского лесничества в Клепиковском районе, который пострадал от летних лесных пожаров.

Инвентарь и посадочный материал был предоставлен сотрудниками лесного хозяйства. Кроме того, в текущем году в рамках экологической акции «Лес Победы» железнодорожники высадили свыше 2500 деревьев и кустарников в Рязанской и Московской областях.На привокзальных территориях станций Рязань-1, Рязань- 2, Ряжск появились молодые ивы и туи, а в полосе отвода в качестве живой изгороди высажено около тысячи кустов барбариса и шиповника.

В рамках работ по благоустройству территорий, граничащих с железной дорогой, было ликвидировано 3 несанкционированные свалки и вывезено около 1,5 тонн мусора.

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