Автобусы через новый онкодиспансер в Рязани запустят к 1 сентября

Остановочный пункт появится рядом с новым корпусом онкологического диспансера на улице Халтурина в Рязани, а автобусы через него планируют запустить к 1 сентября. Об этом сообщил и. о. мэра Виталий Артёмов во время объезда городских территорий.

Специалисты уже определили место, где появится новый остановочный пункт, разработан его эскиз. Артёмов обратил внимание внимание, что конструкция павильона должна защищать от осадков и не мешать проходу людей. Старую лавочку у забора онкологического диспансера снесут. Остановки появятся по обеими сторонам дороги.

В ходе совещания обсудили транспортную доступность нового медучреждения. Через остановки ездить автобусы №7А, они соединят посёлок Строитель и Московский район. Маршрут будет работать по единому расписанию с маршрутом №7.

Путь следования автобусов будет отличаться на участке между остановочными пунктами «Завод Теплоприбор» и «Театральная площадь», где автобусы 7А будут следовать по улице Халтурина и Есенина через онкодиспансер в прямом и обратном направлениях. В сентябре на маршрут выйдут четыре автобуса большого класса, в дальнейшем их число увеличится.

Расписание движения автобуса согласовано с онкодиспансером и будет вывешено в лечебном учреждении. Маршрут запустят к 1 сентября.