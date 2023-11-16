Четверг, 16 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Около 900 деревьев и кустарников высадили рязанские  железнодорожники в 2023 году

7info7

В текущем году в рамках экологических акций, мероприятий по повышению безопасности граждан на железной дороге, а также улучшения эстетичного вида территорий, примыкающих к стальной магистрали, рязанские железнодорожники высадили около 900 саженцев деревьев и кустарников.

Железнодорожники благоустроили и озеленили порядка 130 тыс. кв. метров полосы отвода и городских территорий, граничащих с железной дорогой. Для повышения безопасности и предотвращения несанкционированного прохода на пути было высажено более 400 декоративных кустарников в качестве «живой изгороди.

В течение этого года рязанские сотрудники МЖД привели в порядок 5 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

Также железнодорожники ликвидировали одну несанкционированную свалку и вывезли  4,4  тыс. куб. метров мусора.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах