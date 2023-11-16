Около 900 деревьев и кустарников высадили рязанские  железнодорожники в 2023 году

В текущем году в рамках экологических акций, мероприятий по повышению безопасности граждан на железной дороге, а также улучшения эстетичного вида территорий, примыкающих к стальной магистрали, рязанские железнодорожники высадили около 900 саженцев деревьев и кустарников.

Железнодорожники благоустроили и озеленили порядка 130 тыс. кв. метров полосы отвода и городских территорий, граничащих с железной дорогой. Для повышения безопасности и предотвращения несанкционированного прохода на пути было высажено более 400 декоративных кустарников в качестве «живой изгороди.

В течение этого года рязанские сотрудники МЖД привели в порядок 5 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне.

Также железнодорожники ликвидировали одну несанкционированную свалку и вывезли 4,4 тыс. куб. метров мусора.