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Экономика и бизнес

Около 90 кг колбасы изъяли из оборота в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от KamranAydinov на Freepik

В Рязанской области из оборота изъяли около 90 кг колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В 2025 году Управление проверило продукцию 9 рязанских производителей колбасы. Образцы отбирались на предприятиях, в магазинах и соцучреждениях.

В некоторых образцах выявлены микробиологические загрязнения и незаявленные компоненты (соя, мясо птицы). Продукция не соответствует техрегламентам ЕАЭС.

По итогам проверок назначены штрафы на сумму более 100 тысяч рублей. Изъято из оборота примерно 90 кг небезопасной продукции.

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