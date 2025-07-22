Около 90 кг колбасы изъяли из оборота в Рязанской области

В Рязанской области из оборота изъяли около 90 кг колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В 2025 году Управление проверило продукцию 9 рязанских производителей колбасы. Образцы отбирались на предприятиях, в магазинах и соцучреждениях.

В некоторых образцах выявлены микробиологические загрязнения и незаявленные компоненты (соя, мясо птицы). Продукция не соответствует техрегламентам ЕАЭС.

По итогам проверок назначены штрафы на сумму более 100 тысяч рублей. Изъято из оборота примерно 90 кг небезопасной продукции.