Около 47 тыс жителей Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

Авария на сетях водоканала в Саратове в среду оставила без водоснабжения около 300 домов, в которых живут порядка 47 тысяч человек, устранить повреждение водопровода планируют к полуночи, сообщили в мэрии.

«В связи с аварийными работами на сетях ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» несколько десятков тысяч жителей Заводского, Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Гагаринского районов остались без холодного водоснабжения. По прогнозам ресурсоснабжающей организации, устранить повреждение на водопроводе диаметром 800 миллиметров планируется к полуночи», — приводятся слова главы города Михаила Исаева в Telegram-канале мэрии.

В пресс-службе мэрии уточнили РИА Новости, что число жителей, оказавшихся в зоне отключения воды, составляет около 47 тысяч.

Уточняется, что председатель городского комитета по ЖКХ Максим Сиденко выехал на место устранения аварии, в зону отключения попадают 289 многоквартирных домов, а также частный сектор.

В настоящее время в Саратове +21 градус.