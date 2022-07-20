Около 47 тыс жителей Саратова остались без воды из-за коммунальной аварии

Авария на сетях водоканала в Саратове в среду оставила без водоснабжения около 300 домов, в которых живут порядка 47 тысяч человек, устранить повреждение водопровода планируют к полуночи, сообщили в мэрии.
В пресс-службе мэрии уточнили РИА Новости, что число жителей, оказавшихся в зоне отключения воды, составляет около 47 тысяч.
Уточняется, что председатель городского комитета по ЖКХ Максим Сиденко выехал на место устранения аварии, в зону отключения попадают 289 многоквартирных домов, а также частный сектор.
В настоящее время в Саратове +21 градус.