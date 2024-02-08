Четверг, 8 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Около 400 км пути очистили от снега железнодорожники с начала снегопада

7info 2
Изображение от montypeter на Freepik
spot_img

С начала снегопада, менее чем за сутки, в Рязанской области железнодорожники очистили от снега около 400 км пути, убрали и вывезли более 2 тыс. куб. метров снега. Работы по борьбе с последствиями сильнейшего снегопада продолжаются. 

В настоящее время на линию выведено 8 единиц спецтехники, около 300 железнодорожников расчищают пути и стрелочные переводы на станциях.

На Московской железной дороге работает штаб, координирующий действия по борьбе со снегом. В случае необходимости количество привлекаемых сил будет увеличено.

МЖД призывает граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Спасском районе открыли новый Дом культуры

Культура
Новое здание объединило библиотеку, музей и ДК.

В Ряжске бездомные собаки напали на беременную девушку

Новости Рязани
Отмечается, что происшествие случилось на железнодорожной станции. 

Бывший ректор ТулГУ Михаил Грязев найден мёртвым в машине

Новости мира
По предварительным данным, смерть Грязева не носит криминальный характер.

В День российской науки рязанским ученым вручили премии за перспективные разработки 

Новости Рязани
Премии губернатора «Молодой ученый года» и премии Рязанской области по науке и технике имени академика В. Ф. Уткина за 2023 год вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. 

Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства

Новости мира
В Россию бизнесмен теперь ездит по бизнес-визе, он заявлет, что больше не имеет активов в РФ. 