Около 400 км пути очистили от снега железнодорожники с начала снегопада

С начала снегопада, менее чем за сутки, в Рязанской области железнодорожники очистили от снега около 400 км пути, убрали и вывезли более 2 тыс. куб. метров снега. Работы по борьбе с последствиями сильнейшего снегопада продолжаются.

В настоящее время на линию выведено 8 единиц спецтехники, около 300 железнодорожников расчищают пути и стрелочные переводы на станциях.

На Московской железной дороге работает штаб, координирующий действия по борьбе со снегом. В случае необходимости количество привлекаемых сил будет увеличено.

МЖД призывает граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.