Около 40 инициатив по развитию рязанского санатория «Сосновый бор» поступило за два месяца

Около 40 идей по развитию рязанского санатория «Сосновый бор» поступило в региональное правительство. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.

Большую часть инициатив направили рязанцы – 25. Интерес к возрождению санатория также проявили жители Москвы, Твери, Челябинска. Наиболее активными оказались работники коммерческих сфер и медики.

– Предложения разные, от фантастических до вполне реализуемых. Каждое из них внимательно изучат в профильном блоке, – пишет глава региона

Малков напомнил, что инициативы и идеи по созданию плана развития санатория «Сосновый бор» до 1 августа можно прислать на адрес почты [email protected]

В начале июня Павел Малков осмотрел реконструкцию «Соснового бора» и заявил об отсутствии внятной концепции его развития. Своими мыслями и идеями он попросил поделиться неравнодушных граждан.