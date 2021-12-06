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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Около 30 студентов-медиков планируют работать на рязанской станции скорой помощи

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В течение ноября  по настоящее время вместе со штатными специалистами станции скорой помощи на адреса выезжают студенты РязГМУ им. академика И.П. Павлова и рязанского медколледжа.

Под руководством старших коллег начинающие медики проводят  осмотр пациентов, освоили такие виды работ, как выполнение термометрии, глюкометрии и пульсоксиметрии, измерение артериального давления, постановка ЭКГ, введение внутримышечных лекарственных средств, промывание желудка пациенту, находящемуся в сознании, транспортная мобилизация больного. Студенты приобрели навыки оказания неотложной и экстренной помощи, научились применять знания, полученные  при изучении медицинской этики и деонтологии.

Около 30 студентов выразили желание продолжить работу на станции скорой помощи после окончания учебы.

– Такая практика носит положительный характер. Будущие медики знакомятся с коллективом, изнутри узнают специфику работы, учатся правильно общаться с пациентами, – говорит главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя.

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Общее мнение будущих специалистов выразила студентка 5 курса лечебного факультета РязГМУ им. академика И.П. Павлова Валерия Клемешова: «Мы получаем большой и разнообразный опыт. Скорая первой приходит на помощь людям. Такая практика нужна каждому из нас, уверена, что это обязательно пригодится.  Когда мы шли в медицину, то знали, что будет трудно, и сейчас к этому готовы»

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