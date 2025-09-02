Около 2 тысяч детей из Рязанской области отдохнули на Черноморском побережье в рамках летней оздоровительной кампании

В 2025 году на территории региона работали более 380 учреждений детского отдыха, в числе которых лагеря сезонного пребывания детей и круглогодичного действия, а также труда и отдыха, дневные пришкольные и палаточного типа. Их посетили свыше 27 тысяч школьников. Среди них дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе сироты и оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Для одаренных и социально активных ребят, детей участников СВО проведены 62 профильные смены спортивной, творческой, патриотической, православной, экономической направленности. Также прошли профильные смены «Время первых», «Юный десантник», «Культурный код», «Юнармейское лето», Движения Первых, «Юный пожарный», «Орлята России», смены лагерей актива детей и старшеклассников.

Порядка 2 тысяч детей отдохнули на Черноморском побережье в федеральных детских центрах «Смена», «Артек» и «Орленок». За счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области был организован отдых в Республике Крым 750 детей из Херсонской области, ДНР и ЛНР.