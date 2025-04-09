Около 100 скопинских школьников посетили компанию «Октафарма-Фармимэкс»

Компания ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» 9 апреля провела День открытых дверей и экскурсию для около 100 старшеклассников с родителями из Скопина и Скопинского района. Мероприятие состоялось в рамках проекта Корпорации развития «Кадры для инвесторов».

Встреча прошла в интерактивной игровой форме. Помимо экскурсии по инфраструктурной зоне инвесткомпании, для школьников провели тематические викторины, ответили на вопросы о профильном обучении и перспективах трудоустройства на предприятие.

– Беседа со школьниками прошла максимально результативно. Мы рассказали о возможностях зачисления выпускников 9-х классов в Рязанский медколледж в этом году, анонсировали перспективу обучения по специальности «Оператор-аппаратчик» в Скопинском филиале медколледжа с 2026 года. Ребята получили максимум информации и уехали с хорошим настроением. Будем рады видеть их вновь на нашем предприятии, – поделилась специалист по поиску талантов ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эвелина Пыжова.

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Встрече предшествовала масштабная профориентационная работа, которую в марте и апреле 2025 года провели специалисты инвесткомпании и КРРО в школах района. Школьникам рассказывали о преимуществах работы на современном фармпредприятии, о возможностях карьерного роста и условиях обучения в Рязанском медколледже.

В предстоящий набор Рязанский медколледж откроет дополнительно 25 внебюджетных мест на спецкурс «Оператор-аппаратчик» по направлению «Фармация» для подготовки будущих кадров для ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», за счет которого будет осуществляться обучение студентов. Ожидается, что основной набор нового спецкурса Медколледжа составят скопинские выпускники 9-х классов.

ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует в 2028 году запуск уникального для России производства препаратов плазмы крови человека. К этому времени компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года – еще более 200. Особый интерес для предприятия представляет подготовка на базе медколледжа будущих аппаратчиков и лаборантов.

В рамках проекта «Кадры для инвесторов» до конца апреля планируется провести совещание с участием инвестпредприятия, главы администрации Скопинского района Михаила Ромодина, представителей регионального минздрава, руководителей Рязанского медколледжа, Корпорации развития для определения плана работ инвестора и ссуза в будущем учебном году.

Работу по подобной дорожной карте Корпорация провела 1,5 года назад с ООО «Тепловодохран», и в настоящее время благодаря проекту «Кадры для инвесторов» предприятие выстроило взаимодействие с тремя профильными ссузами региона, войдя в программу «Профессионалитет».