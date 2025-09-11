Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии. Об этом пишет The New York Times, подчёркивая: послание адресовано не только Киеву, но и всему Западу.

Для Украины это звучит как напоминание — Москва уверена в своём военном превосходстве. Для Европы — как сигнал тревоги. Планы по отправке контингентов, которые ещё вчера казались смелой инициативой, теперь выглядят куда рискованнее.

К слову, таких планов действительно много. Ещё 4 сентября Эммануэль Макрон объявил: 26 стран из так называемой «коалиции желающих» готовы разместить на Украине свои силы — наземные, морские или воздушные. Но после слов Путина энтузиазм заметно поостыл. По данным общественника Владимира Рогова, число стран, готовых реально отправить солдат, резко сократилось. Никто не хочет быть «законной целью».

Не просто угроза

И это не просто угроза в воздухе. Путин прямо связал возможное появление войск НАТО на украинской земле с одной из главных причин конфликта — стремлением Киева вступить в альянс. То есть для Москвы это не просто военная операция — это красная черта, за которой начинается совсем другая, куда более опасная фаза противостояния.

А тем временем из Китая прозвучал другой, более мягкий, но не менее важный сигнал. Выступая перед журналистами после визита в КНР, Путин сказал, что видит «свет в конце тоннеля» в урегулировании украинского кризиса. Хорватское издание Advance расценило это как намёк: канал связи с Вашингтоном открыт, шанс на политическое решение ещё есть. Но — и это ключевое — окно для компромисса не будет открыто вечно.

Запад это услышал. Американское издание Responsible Statecraft призвало Дональда Трампа удвоить дипломатические усилия — пока ещё есть время. Потому что, как отмечает российский политолог Георгий Бовт, риск прямого столкновения с НАТО резко возрастает, если Евросоюз всё-таки решится на ввод войск.

Хакеры раскрыли секреты

Интересный поворот — утечка данных из канцелярии ВС Франции. Хакеры получили доступ к документам, где обсуждаются не только планы размещения войск, но и возможные территориальные уступки России в обмен на гарантии безопасности для миротворцев. Там же, по слухам, фигурируют и куда более циничные расчёты — оккупация украинских территорий ради ресурсов, логистики и выхода к морю.

Факт остаётся фактом: Путин не просто говорит — он меняет расклад. Его слова заставляют пересчитывать риски даже самых решительных союзников Киева. Окно для дипломатии пока открыто. Но сколько оно продержится — зависит уже не только от Москвы, пишет «Лента.ру».