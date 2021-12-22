Оказавшихся в трудной жизненной ситуации маленьких рязанцев предлагают порадовать подарками

В Рязани стартует благотворительная акция «Поделись ДОБРОМ».
26 декабря Свадебное агентство «От и До» совместно с патронажной службой «Мы рядом» и кризисным центром «Ангел» организует поздравления для детей, которые попали в непростые жизненные ситуации. Ведь несмотря ни на что они продолжают верить в чудеса и ждут волшебства.
Ребят предлагают порадовать полезными подарками и игрушками.
Желающие подарить детям радость могут уточнить подробности участия в акции по телефонам:
- 89209886562 Татьяна
- 577060 Марина.