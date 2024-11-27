Охранник строительной фирмы обесточил здание похитил миллион рублей

В Рязани сотрудница строительной фирмы забыла на своем столе миллион рублей. Деньги не оставили равнодушным охранника фирмы, который решил похитить банкноты. Сообщает региональное УМВД.

В ходе разбирательств выяснилось, что в ночь хищения в здании фирмы не работало освещение и система охраны, поэтому момент пропажи денег не зафиксирован. Проанализировав сведения, собранные системой охраны, оперативники УМВД России по Рязанской области выявили передвижения по помещениям, которые разоблачили злоумышленника. Им оказался 57-летний житель Рязани – охранник строительной фирмы, который был на дежурстве в ночь хищения.

Из дома мужчины изъяли 800 тысяч рублей. Недостающие 200 тысяч рязанец потратил на погашение кредита. По предварительной информации, злоумышленник уже несколько лет работал охранником в офисе фирмы и был на хорошем счету. Чтобы скрыть кражу, мужчина на время обесточил здание, но эта уловка не помогла. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.