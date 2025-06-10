Охотники обезвредили волка, который загрыз овец в Рязанской области

В Рязанской области охотники обезвредили волка. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Рядом с селом Протасьев Угол Чучковского района местные сельхозпроизводители несколько дней выслеживали хищника, нападавшего на овец. Целую неделю по утрам жители находили в загоне, где паслись овцы, тела животных. Даже установили видеокамеру. Однако своими силами не удавалось поймать матерого зверя.

Пригласили охотников. На пятые сутки волка обезвредили.