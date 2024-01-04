Охлобыстин рассказал, какая бабушка его жена Оксана

Известный актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал о том, какой стала бабушкой его супруга, актриса Оксана Арбузова.

По словам Охлобыстина, его жена всю жизнь мечтала о внуках.

«Она с ними часто сидит и уже не уверена, что она хорошая бабушка, — рассказал актер. — Потому что еще была надежда погулять на старости лет, когда все дети вырастут, а потом опа — и сразу внуки».

Старшая дочь Охлобыстина, Анфиса, родила мальчика в декабре 2022 года. Мальчика назвали Антонием. Он стал первым внуком для супругов Охлобыстиных. Девушка вышла замуж за рязанца.

Вторая дочь актера, Евдокия, родила дочку Еву в январе 2023 года.

Анфиса Охлобыстина родилась в 1996 году, окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работает в PR-агентстве.

Евдокия Охлобыстина родилась в 1997 году, окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работает в киноиндустрии.

Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова поженились в 1995 году. У них шестеро детей.