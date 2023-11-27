Понедельник, 27 ноября, 2023
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Охлобыстин о Ефремове: Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать

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Иван Охлобыстин, фото: t.me/Ohlobistin
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Актёр Иван Охлобыстин обеспокоен состоянием здоровья Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП. Об этом он написал в телеграм-канале.

Охлобыстин о Ефремове: Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать

Охлобыстин напомнил о пьяном ДТП, случившемся в Москве в июне 2022 года. В результате него погиб уроженец Рязанской области Сергей Захаров, а Ефремов получил срок.

10 ноября актёру исполнилось 60 лет, состояние его здоровья беспокоит Ивана.

— Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… — написал Охлобыстин.

В колонии отношение к Ефремову хорошее, но болеющему человеку там тяжело.

— У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…. — отмечает Охлобыстин.

Охлобыстин о Ефремове: Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать
Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

Артист уверен, что его товарищ всё осознал и изменился.

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