Охлобыстин о Ефремове: Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать

Актёр Иван Охлобыстин обеспокоен состоянием здоровья Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП. Об этом он написал в телеграм-канале.

Охлобыстин напомнил о пьяном ДТП, случившемся в Москве в июне 2022 года. В результате него погиб уроженец Рязанской области Сергей Захаров, а Ефремов получил срок.

10 ноября актёру исполнилось 60 лет, состояние его здоровья беспокоит Ивана.

— Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… — написал Охлобыстин.

В колонии отношение к Ефремову хорошее, но болеющему человеку там тяжело.

— У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…. — отмечает Охлобыстин.

Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

Артист уверен, что его товарищ всё осознал и изменился.