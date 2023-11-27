Охлобыстин о Ефремове: Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать

Актёр Иван Охлобыстин обеспокоен состоянием здоровья Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии за смертельное ДТП. Об этом он написал в телеграм-канале.
Охлобыстин напомнил о пьяном ДТП, случившемся в Москве в июне 2022 года. В результате него погиб уроженец Рязанской области Сергей Захаров, а Ефремов получил срок.
10 ноября актёру исполнилось 60 лет, состояние его здоровья беспокоит Ивана.
В колонии отношение к Ефремову хорошее, но болеющему человеку там тяжело.
Артист уверен, что его товарищ всё осознал и изменился.