Огромный ком червей убрали из печени 19-летней девушки врачи РКБ Татарстана

Огромный эхинококк (паразиты) убрали врачи РКБ Татарстана из печени 19-летней девушки, сообщает страница клиники ВКонтакте.

Пациентка пожаловалась медикам на сильные боли в животе несколько месяцев назад. При обследовании врачи нашли в печени девушки кисту размером 20×15 сантиметров, образовавшуюся из-за червей-паразитов.

Для убийства червей пациентке прописали лекарства. Через 3 месяца хирурги провели сложную операцию.

Черви поразили здоровые ткани печени, поэтому хирургам пришлось убрать практически треть органа.

В настоящее время состояние девушки хорошее, пациентка идёт на поправку.