Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Огромный ком червей убрали из печени 19-летней девушки врачи РКБ Татарстана

7info
Фото: vk.com/rkb_tatarstan
spot_img

Огромный эхинококк (паразиты) убрали врачи РКБ Татарстана из печени 19-летней девушки, сообщает страница клиники ВКонтакте.

Пациентка пожаловалась медикам на сильные боли в животе несколько месяцев назад. При обследовании врачи нашли в печени девушки кисту размером 20×15 сантиметров, образовавшуюся из-за червей-паразитов.

Для убийства червей пациентке прописали лекарства. Через 3 месяца хирурги провели сложную операцию.

Черви поразили здоровые ткани печени, поэтому хирургам пришлось убрать практически треть органа.

В настоящее время состояние девушки хорошее, пациентка идёт на поправку.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах