Общество

Ограничения продлили: движение в центре Рязани закрыли до конца месяца

Валерия Мединская

В центре Рязани до конца месяца будет закрыто движение транспорта. Причина — проведение капремонта теплосетей, сообщили в администрации.

Речь идёт о перекрёстке улиц Ленина, Семинарской и Соборной. Под перекрытие также попадает улица Семинарская и три полосы на Соборной улице в сторону площади Ленина. Сам ремонт проводится от дома 22 до дома 34а на Соборной.

Ограничения будут действовать до 23:00 31 октября. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее этот участок уже был перекрыт с 9 до 15 октября. Ограничения пришлось продлить.

