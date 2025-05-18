Огонь уничтожил краснокнижные растения на территории рязанского памятника природы

Памятник природы пострадал в Милославском районе Рязанской области из-за поджога травы. Об этом сообщают специалисты «Центра защиты леса Рязанской области».

Кочуровские скалы — это обнажения верхнедевонских доломитов и известняков в долине реки Кочуровки. Памятник природы обеспечивает поддержание стабильности северной границы ареала ряда лесостепных видов растений и границы лесостепи в целом. Основное назначение — поддержание и восстановление удовлетворительного состояния разнотравной луговой степи, комплекса степных кустарников, популяции и мест обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации — рябчика русского, а также в региональную Красную книгу — ковыля волосатика, миндаля низкого и других.

Из-за отсутствия снежного покрова и ранневесеннего потепления в этом году создались условия для быстрого распространения огня, и долина реки Кочуровки была им пройдена. Пострадали не только травы, которые в какой-то мере способны восстанавливаться после пожара, но и уникальный кустарник — миндаль низкий, на восстановление которого при благоприятных условиях потребуются десятилетия.

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Специалисты центра призывают граждан бережно относиться к природным богатствам. При обнаружении возгорания сообщать по единому телефону пожарных и спасателей 01 или 101.